Türkiye’nin en çok kazandıran online bilgi yarışması Hadi, 29 Mayıs Çarşamba akşamı düzenlenecek Zor Hadi ile nefesleri kesecek. Ramazan’a özel olarak bu çarşamba saat 21.00’de yayınlanacak olan ve son üç haftadır devreden Zor Hadi’de bu hafta 40 bin TL’lik ödül dağıtılacak. Toplam 20 sorunun sorulacağı yarışmada soruların tamamına doğru cevap veren Hadici veya Hadiciler, büyük ödülün sahibi olacak.

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HADİ İPUCU SORUSU 29 MAYIS

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın 30 Mart’ta başlattığı ve 450 yıl sürecek canlı yayınında hangisinin doğada çözünmesi yayınlanacaktır?

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HADİ İPUCU CEVABI: PLASTİK ŞİŞE

HADİ BUGÜNE KADAR 2 MİLYON KİŞİYE 6 MİLYON ÖDÜL DAĞITTI

Türkiye’nin fenomen yarışması Hadi, farklı yarışma konseptleriyle bugüne kadar iki milyon kişiye altı milyon TL’ye yakın para ödülü dağıttı. Bugüne kadar yapılan Zor Hadi yarışmalarında ise 2 kişi 20.000 TL ve 3 kişi de 10.000 TL ödülün sahibi oldu.