Hadi ipucu sorusu bugünkü 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda " İrem Derici, en son hangi şarkısına klip çekti?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki İrem Derici, en son hangi şarkısına klip çekti? 18 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - MÜZİK GECESİ

Sevgili hadici, bu akşam müzik gecesi "yaz şarkıları" konseptli yarışmamızın ipucu sorusu ta Polonya'nın Poznan şehrinden, @gingerkopf 'tan geliyor.

Sorusu şöyle; “2011 yılında bir müzik yarışmasıyla ismini duyuran İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda hangi şarkısına klip çekmiştir?”

@gingerkopf'a sorusunu tüm hadiciler ile paylaştığı için çok teşekkür ederiz. jokeri hesabına tanımlanmıştır. Sen de #hadiSenSor etiketini kullanarak bir soru sorduğun videonu bizimle paylaş, senin sorun seçilirse hem yarışmada paylaşalım hem de 5 jokeri hesabına tanımlayalım.

HADİ İPUCU CEVABI: ACEMİ BALIK

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici 21 Mart 1987'de İstanbul'da doğdu. 2010'ların başından itibaren "Zorun Ne Sevgilim", "Kalbimin Tek Sahibine" ve "Dantel" gibi hit şarkılarla Türkiye'de tanınır hâle geldi.

4 yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oolan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene bekâr Bekir isimli filmin müziği 'sevimli' seslendirdi

2018 yılı Ağustos ayında "Sabıka kaydı" başlıklı albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Ben tek, siz hepiniz" için klip çekildi.

2019 Şubat ayında "meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da "Mest of" başlıklı albüm yayımlandı.