05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugünkü 12.30'daki Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda, "NBA takımlarından New York Knicks forması giymekte olan Amerikalı bir basketbolcu ile ilgili sevgili hadiciler. Bu kişi aynı zamanda erkek basketbol kategorisinde en fazla olimpiyat altın madalyası kazanan sporcudur.Sizce kimden bahsediyoruz" şeklinde oldu. İşte 5 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 5 TEMMUZ
Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınladı. Yapılan duyuru ise:
Hadi ipucu bugün saat 12.30'da
Ödül ise; Bitcoin
HADİ İPUCU SORUSU 5 TEMMUZ CEVABI: CARMELO ANTHONY
Carmelo Kyam Anthony (d. 29 Mayıs 1984, New York, ABD) Amerikalı profesyonel basketbolcudur. NBA takımlarından New York Knicks forması giymektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımında da görev almaktadır. Lakabı Melo'dur.
Anthony, Towson Catholic lisesinde ve Syracuse kolejinde eğitim gördü. 2003 yılında kolejde bir çaylakken, onun liderliğindeki Syracuse Koleji 30-5 oranla NCAA'de şampiyon oldu. Bu Carmelo'nun yaşadığı ilk şampiyonluk oldu. Ayrıca Carmelo, 2003 yılının Final-Four'unda Most Outstanding Player (MOP) yani "En Önemli Oyuncu" ödülünü aldı.
Anthony, LaLa Anthony ile evlidir ve Kiyan adında 1 oğlu vardır. Anthony'nin iki erkek kardeşi (Robert ve Wilford),bir kız kardeşi (Michelle) ve bir kız üvey kardeşi (Daphne) vardır. Anthony 3 basketbol oyununa kapak olan tek basketbolcudur (NCAA March Madness, NBA Live 05 ve NBA Street).
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