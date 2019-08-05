Hadi ipucu sorusu bu akşamki 20.30 Sendromsuz Pazartesi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Akdeniz' ve 'Toroslar' ilçelerinin yer aldığı ile neresi?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Akdeniz' ve 'Toroslar' ilçelerinin yer aldığı ile neresi? 5 Ağustos Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 5 AĞUSTOS

40.000 TL ödüllü Sendromsuz Pazartesi, bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz Türkiye'nin güneyinde yer alan bir Akdeniz şehri ile ilgili sevgili hadiciler. Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan bu ilimizin "Akdeniz" ve "Toroslar" gibi ilçeleri bulunmaktadır. Sizce burası hangi ilimiz olabilir?

HADİ İPUCU CEVABI: MERSİN

MERSİN HAKKINDA

Mersin, eski adıyla İçel, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık onuncu şehri. 2016 itibarıyla 1.773.852 nüfusa sahiptir. Merkez ilçeleri Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncik, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ilçeleridir.Toplam 13 tane ilçesi bulunmaktadır. Büyükşehir belediyesi statüsü bulunmaktadır. Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük limanıdır.

Kentin kuzeyindeki Yumuktepe höyüğünde yapılan kazılarda birçok katman ortaya çıkarılmıştır. Bunların en eskisi, MÖ 6300'lere, en yenisi ise Selçuklu dönemine tarihleniyor. Kazılardan çıkarılan eserler, Adana Arkeoloji Müzesi ve Mersin Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Helenistik dönemde kentin ismi Zephyrion'du. Bugün kentin sınırları içinde kalan Mezitli'nin adı ise Soli'ydi. Ancak Arap akınları döneminde kent boşaldı. Mersin'in tarih sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, konar göçer bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmış ve adını da bu aşiretten almıştır. Ayrıca Kapadokya bölgesinden gelen Rumlar kent nüfusuna hakim hale gelmişler ve 1850'de kentte 5.250 Ortodoks Rum'a karşılık 1.600 Müslüman yaşamaktaydı. Kentin kaderi özellikle Amerikan İç Savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866'da demiryolu ağına bağlanması ile değişmiştir. Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Şehrin bugünkü durumuna gelmesinde, şu anda azınlık olsalar da Hristiyan Levantenlerin önemi yadsınamaz. Şehirde halen Levantenlere ait iki katedral bulunmaktadır, Latin-İtalyan Katedrali ve Arap-Ortodoks Katedrali. Ayrıca şehrin kuzeyine Rumlar için bir kilise yapılması da gündemdedir.