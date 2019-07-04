Hadi ipucu sorusu bugünkü 12.30'daki Hadi Magazin için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda, "Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kaçıncı yıl dönümlerini kutluyorlar?" sorusu geldi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit kaçıncı yıl dönümlerini kutluyorlar? İşte 4 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı...



HADİ İPUCU SORUSU 4 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 4 TEMMUZ CEVABI: İKİNCİ YIL

Ünlü çiftler arasında en beğenilen ve birbirine yakıştırılan isimler arasında yer alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Instagram üzerinden evliliklerinin ikinvi yıl dönümünü kutladılar. Çiftin paylaşımları sosyal medyada büyük ses getirdi. 29 Haziran 2017 tarihinde görkemkli bir düğünle evlenen Fagriye Evcen ve Burak Özçivit, etkileyici sözler ve en güzel fotoğraflarıyla birbirine karşı hiisettikleri duyguları yeniden gözler önüne serdi. Çiftin 2019 Nisan ayında Karan ismini verdikleri bir de oğulları var.