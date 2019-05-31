31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "LÖSEV kabul ettiği fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kime gönderiyor?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki LÖSEV kabul ettiği fitre, zekat ve Ramazan kolilerini kime gönderiyor? 31 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 31 MAYIS
Mini hadi bugün 12:30’da! LÖSEV, tüm Türkiye’de 35.000’in üzerinde lösemili çocuğa ve kanser hastasına ücretsiz tedavi, barınma, eğitim ve sosyal desteklerini iletiyor. Ramazan ayı hastaların doğru ve sağlıklı beslenmesi için çok önemli, peki fitre ve zekat bağışlarının yanı sıra, Ramazan kolisi de kabul eden LÖSEV’in bunları kimlere gönderdiğini biliyor musunuz?
HADİ İPUCU CEVABI: YOKSUL AİLELER VE HASTA ÇOCUKLAR
LÖSEV HAKKINDA
LÖSEV, resmi internet sitesinde vakfın kuruluş amacını ve etkinlikleri şöyle aktarıyor:
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998 yılında kuruldu. Lösemili çocukları tedavi amacıyla SSK Ankara Çocuk Hastanesine yatırdığımız ilk günlerdi... Hastane yönetiminden çocukların odaları için küçük bir televizyon talebine aldığımız olumsuz yanıt sonrasında o hastanede çalışan doktorlar, hemşireler ve personel, aramızda para toplayarak küçük bir televizyon aldık. İlk zamanlarda bir çocuğumuzun yol parasını ya da okul ihtiyacını karşılamak bizler için büyük sorundu. Ancak günler geçtikçe büyüdük, güçlendik; projeler geliştirdik, hedeflerimizi büyüttük. Çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için dürüstçe ve tüm enerjimizle çalıştık.
2000 yılında Türkiye'nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE'yi, 2008 yılında lösemili çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar Okulu’nu, 2010 yılında ise tedavileri için Ankara dışından gelen ailelerimizin tedavi esnasında uzun veya kısa dönem konaklayabilmeleri için Lösemili Çocuklar Köyü’nü hayata geçirdik. Bu süre zarfında sadece lösemili çocuklar ve kanser hastalarını değil, tüm Türkiye’yi lösemi, kanser ve korunma yolları konularında bilinçlendirdik, köklü çözümler yaratmayı, toplumsal ve kalıcı hizmetler vermeyi sürdürdük.
2015 yılında ise “insanlık ölmesin, insanlar da ölmesin” diyerek Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı Lösemili Çocuklar Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE’yi ülkemize kazandırdık.
Bugün yüzlerce çalışanı, on binlerce hasta ve aileleri, milyonlarca gönüllümüz ile kocaman bir aileyiz…
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