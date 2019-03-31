Hadi ipucu sorusu bugün saat 19.30'daki soru için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "16 yaşında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve Times'ın "en etkili gençler" listesinde yer alan İsveçli genç kimdir?" sorusu işaret edildi. Hadi'de bugünkü büyük ödül son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül paylaştırılacak. 31 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 31 MART

Ailece hadi bugün 19.30'da!

Bugünkü ipucumuz iklim sorunları için mücadele veren İsveçli aktivist hakkında sevgili hadiciler. Henüz 16 yaşında olan ve daha şimdiden dünyayı değiştirmek için büyük planları olan bu isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ve Times tarafından "en etkili gençler" arasında olarak belirtilmiştir. Peki siz bu gencin kim olduğunu biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI: GRETA THUNBERG

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir.

Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından verilir. Bu komitenin üyeleri Norveç parlamentosu tarafından seçilir.