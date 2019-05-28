30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugün saat 21.00'daki 90'lar Türkçe Gecesi konseptiyle yapılacak Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Hadi Bakalım', 'Abone' ve 'Ateşle Barut' gibi şarkıların söz yazarı kimdir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Hadi Bakalım', 'Abone' ve 'Ateşle Barut' gibi şarkıların söz yazarı kimdir? 28 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 28 MAYIS
Turna'nın katkılarıyla gerçekleşen 90'lar Türkçe Gecesi bugün 21:00'da! Bugünkü ipucumuz ise 90'lı yıllara damga vurmuş şarkıların söz yazarı sanatçımız ile ilgili sevgili hadiciler. Türk pop müziğine önemli eserler vermiş bu kişi, "Hadi Bakalım", "Abone" ve "Ateşle Barut" gibi şarkıların söz yazarı. Sizce kimden bahsediyoruz?
HADİ İPUCU CEVABI: AYSEL GÜREL
AYSEL GÜREL KİMDİR?
Gönül Aysel Gürel 7 Şubat 1929'da Sarayköy'de doğdu ve 17 Şubat 2008'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Sinema oyuncusu Müjde Ar ile sinema ve tiyatro oyuncusu Mehtap Ar'ın annesi olan söz yazarı Aysel Gürel, Erenköy Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezunu olup, şarkı sözü yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi. Yakın çevresinde "Deli Aysel" olarak bilinirdi. Türk pop müziğinde hit olmuş şarkıların bestecisi olarak bilinen Aysel Gürel'in ölümünden sonra evinde yirmi binin üzerinde şarkı sözü bıraktığı bilinmektedir. Bu sözlerden biri ise ölümünün ardından Aysel Gürel'in evini kiralayan kiracı sayesinde Tarkan'a iletilip albümde çıkış şarkısı olan "Sevdanın Son Vuruşu" isimli şiirdir. Günümüzde hala şarkı sözleri çeşitli sanatçılar tarafından bestelenen Aysel Gürel'in yazdığı şarkılar Türk Pop'unu uzun süre besleyecek kadar büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylenmiştir.
Gürel vefat etmeden etmeden sadece 3 ay önce Aysun Kayacı ile beraber Pepsi reklamında oynamıştı.
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