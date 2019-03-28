28 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Gamer ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugün size 6 Mart Çarşamba günü ilk bölümü yayınlanan yeni bir yarışma programının adını soruyoruz sevgili hadiciler. Türkiye’nin oyun geliştiricisini ve oyun yazanını bulacak olan yarışma, dijital oyun dünyasında bir kariyer fırsatı tanıyor. Abbas Güçlü'nün sunduğu bu programı kimler takip ediyor?" diye soruldu. Hadi Gamer bu akşam saat 19.30'da yayınlanacak. İşte Hadi ipucu cevabı...

HADİ İPUCU CEVABI

28 Mart Hadi Gamer ipucu sorusu cevabı: ABBAS GÜÇLÜ İLE BÜYÜK OYUN

HADİ İPUCU SORUSU: ABBAS GÜÇLÜ'NÜN SUNDUĞU PROGRAMIN ADI

Kanal D, ODTÜ, Netmarble ve Startershub işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Abbas Güçlü İle Büyük Oyun”da büyük ödül tam 250 bin TL. Her yaştan insanın vazgeçilmezi haline gelen dijital oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı tanıyacak olan program, sadece oyun oynayan değil, oyun yazan, bu sektörde üreten gençleri dünya vitrinine çıkaracak. Dijital çağa üretimleriyle damga vuran gençlere fırsatlar tanıyacak olan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun”, Türkiye’nin oyun geliştiricisini, oyun yazanını bulacak.

28 MART HADİ GAMER İPUCU SORUSU INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR.