27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
27 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından takipçilerine, " Bugünkü ipucumuz antik bir bölge olan Myra hakkında. Demre ovasına kurulmuş bu antik kent; kaya mezarlarından ve bastıkları sikkelerden anlaşıldığı üzere M.Ö. V. yüzyılda varolmuş ve "Yüce Ana Tanrıçasının yeri" anlamına gelmektedir. Peki sevgili hadiciler, siz bu bahsettiğimiz antik kentin hangi ilimiz sınırları içerisinde bulunduğunu biliyor musunuz?" şeklinde paylaşıldı. Hadi bugün saat 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasında 10.000 TL değerindeki ödülü kazanan takipçileri arasınd a bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
27 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Antalya / Kale
HADİ İPUCU SORUSU: MYRA HANGİ İLİMİZDEDİR?
Myra, günümüz Türkiye'sinde Antalya İli'nin Kale (Demre) ilçesinin yer aldığı bölgede bulunan antik bir Likya kentidir. Alacadağ, Akdağ (Massikytos) sırası ve Ege Denizi arasında Demre Çayı (Myros) tarafından taşınan toprakla oluşmuş verimli alüvyon ovasına kurulmuştur.
Myra Kazıları 2009 yılında Nevzat Çevik başkanlığında başlamış ve devam etmektedir. 2010 yılında, kazı ekibi tarafından kapsamlı bir kitap yayınlanmıştır. Çevik'e göre Myra'nın erken adı Muri'dir. Bazı araştırmacılar Myra'nın Arzawa'nın Mira'sı ile aynı yerleşim yeri olduğunu düşünse de kanıtlanmış böyle bir bağlantı yok. Myra Likya ittifakının (MÖ 168 – 43) bir üyesi olmadan önce Myra ile ilgili ele geçirilmişdem yazılı bir kaynak yoktur; Strabo'ya (14:665) göre ittifakın en büyük kentlerinden biriydi.
27 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANDI. HADİ JOKER KODU İSE YAYINLANACAK OLAN 3 SORULUK YARIŞMAYA KATILIP KAZANABİLECEKSİNİZ.
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