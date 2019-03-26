26 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram hesabından, "Bugünkü sorumuz 20 yılı aşkın süredir müzik sektöründe bulunan bir sanatçımız hakkında. Dört yıllık aranın ardından onuncu stüdyo albümünü çıkaran bu isim rock müziğin önde gelen isimlerinden biri. Peki, albümde en dikkat çeken parça; albümün çıkış şarkısı olan Sanatoryum desek?" diye soruldu. Hadi'nin bu akşamki 20.30 yarışması Müzik Gecesi konsepti ile takipçilerinin karşısına çıkacak.

HADİ İPUCU CEVABI

26 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: Feridun Düzağaç

HADİ İPUCU SORUSU: SANARTOYUM ŞARKISINI KİM SESLENDİRİYOR?

Feridun Düzağaç'ın "10'a Özel" albümünde yer alan "Sanatoryum" isimli şarkısının sözleri

Her ada vapuru

sen demektir bana.

Canım seni çeker

Bi simit alırım ...

Çaya ..çorbaya .. martıya simit

Bi dikişte akşam oluyor vakit

Her Kınalı durağında aynısı olur;

iskeleden

Hrant ,

bize seslenir durur

Burgaz zaten

Sait Faik

Acıyı bal eyleyip

Tutunana...

Kuşlara bile seni sordum

Sendin yerim..

yurdum...

Bir gün yazmak istersen

adresim...

Heybeli...

Sanatoryum

Dostlar bıraktılar buraya ;

Bulutların arasına.

Temiz hava ..bol hatıra..

Ben burda

sana doydum...

Adres Heybeli sanatoryum

26 MART HADİ İPUCU SORUSU INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANMIŞTIR. YARIŞMA ÖNCESİ 3 SORULUK JOKER YARIŞMASI YAPILACAKTIR.