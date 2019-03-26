26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bu akşam, Köy okullarına destek olan İTÜ Gönüllülük kulübü işaret edildi. 26 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Köy okullarına destek olan İTÜ Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen projenin adı nedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 26 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 26 MART
hadi bugün 12.30'da!
İpucumuz 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gönüllülük projesinden geliyor, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunan, Köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarında atölyeler düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen projenin adını bilen var mı? Cevaba @umutokulu instagram adresinden kolayca ulaşabilirsiniz.
HADİ İPUCU CEVABI: UMUT OKULU
UMUT OKULU NEDİR?
Umut Okulu projesinin Instagram hesabında proje şu sözlerle anlatılıyor:
"2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Umut Okulu gönüllülük projemizle, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktığımız bu yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunarak, köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarda atölyeler düzenledik. Projemiz İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülmektedir."
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