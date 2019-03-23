Hadi ipucu sorusu bu akşam, Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur dizisinden geldi. 23 Mart saat 20.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı bu dizide Aras Bulut'un canlandırdığı karakterin adı nedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. İşte 23 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 23 MART

Türk Dizileri Gecesi bu akşam 20.30'da!

Bugünkü ipucumuz, geçen sene yayına başlamış ve hala devam eden bir Türk dizisi hakkında. Bu dizi; İstanbul'un suçla özdeşleşmiş bir mahallesinde çatışan insanları konu alıyor. Peki, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı bu dizide Aras Bulut'un canlandırdığı karakterin adını sorsak?

HADİ İPUCU CEVABI: YAMAÇ KOÇOVALI

ÇUKUR HAKKINDA DETAYLAR

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.

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