21 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusunu Instagram hesabından, "Bugünkü ipucumuz yayınlandığı dönem Amerikan televizyonlarında büyük heyecan yaratan bir dizi hakkında. Bu dizi, olağanüstü birtakım güçler geliştirdiklerini keşfeden sıradan insanları konu alıyor. 4 sezondan oluşan bu dizi, süper kahramanlığa dair farklı bir yaklaşıma, ilginç karakterlere ve sürükleyici bir hikayeye sahip. Peki; Ali Larter, Jack Coleman ve Masi Oka gibi isimler yer alıyor desek?" şeklinde soruldu. İşte 20.30 Hadi ipucu cevabı

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

21 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: HEROES

HADİ İPUCU SORUSU: HEREOES DİZİSİ

Heroes, 25 Eylül 2006 tarihinde Amerikan NBC kanalında yayınlanmaya başlamış olan televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 14,3 milyon seyirci çekmiş ve NBC kanalında son beş yılın en fazla reyting yapan dizisi olmuştur. Heroes'un Türkiye'deki ilk bölümü 4 Mart 2007 Pazar günü 21:00'da CNBC-e'de yayınlanmıştır.

Dizinin ilk sezonu, Amerika'da 23 Eylül 2006 tarihinde yayınlanan Genesis adlı bölümle başlamıştır. Yaratılış anlamına gelen Genesis ayrıca dizinin ilk sezonunu kapsayan ilk cilde de adını vermiştir. Bir güneş tutulmasıyla başlayan bu sezon karakterlerin sahip oldukları güçlerin farkına varmaya başladıkları, Şirket tarafından yakalanmamaya ve Sylar tarafından öldürülmemeye çalıştıkları sezon olmuştur. 1. sezonda öne çıkan karakterler Peter Petrelli, Gabriel Gail (Sylar) ve Hiro Nakamura'dır. 23 bölümlük bu sezon, etkileyici sezon finali ile 21 Mayıs 2007'de bitmiştir. Sezon finalinde Ted'in gücünü alan Peter patlamak üzereyken Nathan onu uçurur ve havada patlar. Sylar, Hiro'yu 1671 yılına ışınlar.