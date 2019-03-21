Hadi ipucu sorusu 21 Mart yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübünün yürüttüğü projesi işaret edildi. Saat 12.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 21 MART

hadi bugün 12.30’da!

İpucumuz 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gönüllülük projesinden geliyor, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunan, Köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarında atölyeler düzenleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen projenin adını bilen var mı?

HADİ İPUCU CEVABI: UMUT OKULU

UMUT OKULU NEDİR?

Umut Okulu projesinin Instagram hesabında proje şu sözlerle anlatılıyor:

"2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Umut Okulu gönüllülük projemizle, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için “Minik Yüreklere Umut Olmak” sloganıyla çıktığımız bu yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunarak, köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarda atölyeler düzenledik. Projemiz İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülmektedir."