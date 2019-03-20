20 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu, "2020 Dünya Hava Oyunları nerede yapılacak?" diye soruldu. Hadi bu akşam 20.30'da yayınlanacak. Tüm soruları bilen takipçiler büyük ikramiyeyi bölüşecek.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

20 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: TÜRKİYE

HADİ İPUCU SORUSU: 2020 DÜNYA HAVA OYUNLARI

2020 yılında gerçekleşecek Dünya Hava Oyunları hakkında. Katılımcı açısından olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara 100'den fazla ülkeden 4 bini aşkın sporcu katılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” öngörüsü ile kurulan sivil havacılık teşkilatı Türk Hava Kurumu 94. yaşını kutladı. Türk Hava Kurumu (THK) Salihli Şubesi, Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk bırakma törenine THK Salihli Şubesi yönetim, denetim, üyeler, genç kanatlar katıldı.

THK'nın, 16 Şubat 1925 yılında Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Cumhuriyet'in en eski ve köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Salihli Şube Başkanı İlhan Körezli “THK, Atatürk'ün işaret ettiği ‘İstiklal Göklerdedir' özdeyişinde manasını bulmuş, o zamandan bu güne havacılık konusunda model uçak eğitimi, paraşüt faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Hava Kurumu gençlere ücretsiz olarak planör, paraşüt, yelken kanat, yamaç paraşütü ile model uçak kursları verilmektedir.

20 MART HADİ İPUCU CEVABI YAYINLANMIŞTIR.