Hadi ipucu sorusu bugünkü 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Lösemi, lenfoma için Kızılay’da 3 tüp kan örneği vererek yapılan bağış nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Lösemi, lenfoma için Kızılay’da 3 tüp kan örneği vererek yapılan bağış nedir? 18 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 18 HAZİRAN

Mini hadi bugün 12.30’da! Lösemi, lenfoma gibi kanser türleriyle savaşan hastalara hayatlarına devam edebilme şansı vermek için hepimizin damarlarında bir mucize bulunuyor. Belki de Sensin Derneği de 2013 yılından bu yana bu hayati konu üzerine çalışıyor. Kanınızdaki bu mucizeyi bağışlamak için Kızılay’a gidip 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atıyor ve bir hastaya umut olmak için eşleşmeyi bekliyorsunuz. Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bu bağış yöntemi acaba nedir?

HADİ İPUCU CEVABI: KÖK HÜCRE BAĞIŞI

KÖK HÜCRE BAĞIŞI

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli bekleyen hastalar ve çok sayıda gönüllü vericiye ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun sağlanması için oluşturduğu Türkiye KÖK Hücre Koordinasyon Merkezi’nin adıdır. Bu merkeze, gönüllü kemik iliği veya periferik kök hücre bağışçılarının kazanılması Türk Kızılayı tarafından sağlanmaktadır.

Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı çalışmaları “Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi” çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Türk Kızılayı, “Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı” görevine, bünyesindeki Bölge Kan Merkezlerinde kurduğu 12 Gönüllü Verici Merkezi ile hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından 13.08.2014 tarihinde aktif olarak başlamıştır.