18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugün, 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımından geldi. 16 Mart saat 22.00'daki Hadi 100 ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen sanat akımı nedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 16 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU SORUSU - 16 MART 22.00
hadi1000 bu akşam 22.00'de!
Bugünkü ipucumuz Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıyla ilgili. 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından geliştirilen, görselliğin ön planda tutulduğu bu akımda sanatçılar duygularını parlak, vurgulu ve güçlü renklerle ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Size de bu akımın ne olduğunu soruyoruz sevgili hadiciler?
HADİ İPUCU CEVABI: FOVİZM
FOVİZM NEDİR?
Fovizm, 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır. Matisse, Derain ve Vlaminck'in Paris'te açtıkları bir sergide ilk kez duyulmuştur. 1905 yılında gerçekleşen bu sergi, modern resme birçok katkıda bulunmuştur. Sergiye gelenler daha önce hiç karşılaşmadıkları bir anlatımla karşılaşmışlardır. Tuval üzerine sürülmüş doğrudan renkler, bozuk perspektif gelenleri şaşırtmıştır. Sergide bulunan ünlü eleştirmen Louis Vauxcelles bu gruba "Les fauves" (vahşi hayvanlar) olarak hitap etmiştir. Akım adını buradan alır. Fovizm'de görsellik ön plandadır.
Vincent van Gogh ve Paul Cezanne'dan, Seurat'ın Puantilizm'inden etkilenmişlerdir. Noktalarla boyama stili, yerini; düz motifler halinde özgürce uygulanan, çarpıcı saf renklere, geniş kesik fırça darbelerine bırakmış olsa da renk uyumu merkezli bir akım olmuştur.
Derain'in "Renk için Renk" ideali böylece somutlaşmış, artık bir nesne kendi parlaklığını yaratabilirdi. Akımda ilham kaynağı olan önemli unsurlardan biri, Güney Fransa'daki Collioure şehridir.
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