13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu sorusu bugünkü 12.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 'promosyon' kelimesi için önerdiği Türkçe karşılık nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Türk Dil Kurumu'nun 'promosyon' kelimesi için önerdiği Türkçe karşılık nedir? 13 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 13 EYLÜL
Mini hadi bugün 12:30'da! Yabancı kelimeler için önerilen karşılıklara ne kadar hakimsin hadici. Hazırsan bugünkü ipucumuz geliyor. Türk Dil Kurumu'nun "promosyon" kelimesi için önerdiği karşılık hangisidir?
HADİ İPUCU CEVABI: ÖZENDİRME
PROMOSYON NE DEMEK?
Promosyon, firmaların potansiyel müşterilerine kendilerini tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla kullandığı etkili bir tanıtım aracıdır. Fransızcadaki promotion sözcüğünden gelmektedir. Türkçe karşılığı özendirme'dir.
Genelde saat, ajanda, anahtarlık, kalem gibi ürünler kullanılırken, kişiye özel ürünler de satış hedefleri doğrultusunda promosyon olarak müşterilere sunulabilir.
Promosyon, gelişen dünyamızda firmaların kendilerini ya da ürünlerini tanıtmak ve müşterilerinin beğenisine sunmak için kullandıkları en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Promosyon, hayatımızın her alanına hitap eden ürünlerde, müşterilerimizle iç içe olarak onlarla bütünlük sağlamak demektir. Promosyon, marka değerimizi yükseltmek ve hedef kitlelerimize ulaşmak demektir.
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