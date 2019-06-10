Hadi ipucu sorusu bu akşam 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Kutup ayıları nerede yaşıyor?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Kutup ayıları nerede yaşıyor? 10 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 10 HAZİRAN

40.000 TL ödüllü Mini hadi bugün 20:30’da! Bugünkü ipucumuz ise dünyanın karada yaşayan en büyük etçilleri olan kutup ayıları ile ilgili sevgili hadiciler. -45 derece soğukta bile dayanıklı oldukları bilinen kutup ayılarının nerede yaşadıklarını biliyor musunuz?

HADİ İPUCU CEVABI: KUZEY KUTUP BÖLGESİNİN KARLI SAHİLLERİNDE VE BUZULLAR ÜZERİNDE YAŞARLAR

KUTUP AYILARI HAKKINDA

Kutup ayısı (Ursus maritimus) aynı zamanda beyaz ayı, ya da deniz ayısı, ayıgiller (Ursidae) familyasından soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür. Yaşamakta olan en büyük kara etoburudur (boz ayı daha büyüktür ama bir Karnivor değil omnivor sayılmaktadır) ve bulunduğu ortamdaki süper yırtıcıdır. Yaşadığı çevreye çok iyi uyum sağlamıştır. Kalın kürkü onu soğuktan korur, beyaz görünümü avlarından saklar. Kutup ayısı hem karada, hem denizde, hem buzda, hem de su içinde rahatlıkla avlanır.

En çok balık ve foklarla beslenir. Aç kaldığı zamanlarda yüzen buz parçaları üzerine binip kilometrelerce uzaklara giderek besin arar. Fok balıklarının buz tabakasındaki soluk alma deliklerinde pusuya yatar.

KUTUP AYILARININ KORUNMASI

ABD, Kanada, Danimarka, Norveç, Sovyetler Birliği 1973 yılında kutup ayılarının korunması ile ilgili bir antlaşma imzaladı.

Kutup ayısı 2006 yılı kırmızı listesinin tekrar değerlendirmesinde VU: hassas (vulnerable): "Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler" başlığı ile tehdit altındaki türler kategorisine alındı. Küresel ısı değişikliği nedeniyle önümüzdeki 50-100 yıl arasında deniz buzullarında dramatik bir azalma bekleniyor. Bunun sonucunda ortam kaybı ve ortam kalitesinin azalması sonucunda kutup ayısı nüfusunda %30 oranında bir azalma olmasından şüphelenilmekte. Diğer tehditler arasında, kirlenme, gemicilik dolayıyla rahatsızlık, eğlence amaçlı izleme, gaz ve petrol araştırmaları ve yasal ve yasadışı avlanma bulunmaktadır.