Kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bugün öğlen yarışmasında çıkacak olan sorusunu Instagram'dan paylaşarak, "Adına birçok dalda ödüller verilen Joseph Pulitzer’in mesleği nedir? Kendisi aslen Macar asıllı ancak Amerikan vatandaşlığına sahip ve Amerika iç savaşında asker olarak savaşmış" dedi.

Hadi bugün saat 12.30'da başlayacak olan yarışmasında 6.000 TL değerindeki ödülü 12 soruyu doğru bilen takipçileri arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

9 Ocak Hadi 12.30 ipucu cevabı: Gazetecilik'tir.

HADİ İPUCU SORUSU: JOSEPH PULİTZER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Joseph Pulitzer ya da József Pulitzer (10 Nisan 1847, Makó, Macaristan - 29 Ekim 1911, Charleston, Güney Karolina, ABD),Macar asıllı Amerikalı gazeteci.

Amerikan İç Savaşı sırasında asker olmak için gittiği Amerika'da savaştan sonra Almanca çıkan gazetelerde çalışmaya başlamıştır. Önemli çalışmalarıyla kısa sürede başarıyı yakalamış ve 1882 de New York World gazetesini satın almıştır. İnsanların ilgisini çekecek öyküler, sansasyonlar ve skandal haberlerine verdiği önemle gazeteciliğin yönünü değiştirmiş modern gazeteciliğin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Gazetesinin günlük tirajını 15.000'den 300.000'e çıkarmıştır. Bir süre ABD Temsilciler Meclisinde de görev yapmıştır.

Columbia Üniversitesi'ne bıraktığı parayla her yıl onun adına Pulitzer ödülü verilmektedir. 64 yaşında ABD'de yaşamını yitirmiştir.