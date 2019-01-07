Her yarışması büyük bir ilgi ile takip ediken Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi bu öğlenki ipucu sorusunu Instagram hesabından, "İpucumuz Rehber Köpekler Derneği'nden geliyor!Görme engellilere refakat ederek onların bağımsız hareket etmelerine yardımcı olan özel eğitimli köpeklere verilen ad nedir biliyor muyuz?" mesajı ile takipçilerine paylaştı. Hadi 7 Ocak tarihli yarışması saat:12.30'da yayınlanacak ve tüm soruları bilen kullanıcılarına 6.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI NEDİR?

07 Ocak Hadi ipucu cevabı: Görme engelliler için zözel eğitimli köpeklere verilen ad, Rehber Köpek'tir.

HADİ İPUCU SORUSU: ÖZEL EĞİTİMLİ KÖPEKLERE VERİLEN AD?

Köpeğin sizde bulunduğu süre boyunca (Beklenmedik bir sağlık sorunu veya bakımı ile ilgili bir sıkıntı çıkmadığı sürece 8-10 yıl) mama, veteriner ve hatta gerekli oyuncaklarını rehber köpekler derneği karşılıyor.

En çok kullandığınız rotalarda sizi A noktasından B noktasına götürüyor. Bu rotalar eğer çalışıyorsanız evden-işe, işten-eve, evden – markete, evden- en sık gittiğiniz cafe veya restorana olabilir.

Tüm merdivenlerde, kaldırım uçlarında durarak size bir engel olduğunu haber veriyor.

Ama nerede olduğunu köpek hiçbir zaman bilmekle yükümlü değil. Bu görme engellilerimizin sorumluluğu. Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmenimiz size yön bulma, adım sayma, trafiği dinleme gibi belirle şeyler de öğretiyor.

Köpek nerede olduğunu bilmiyor fakat şartlandığı için yine tüm kaldırım uçlarında duruyor, engellerde ve merdiven iniş çıkışlarında durarak size rehberlik edebiliyor.

Rotalardan çıktığınızda en önemli bilmeniz gereken nokta yeni ortam ve kokulardan dolayı köpeğin dikkati daha kolay dağılabilir. Robot olmadıklarının altını çizmemiz gerekli.

Rehber köpekler tehditkar olmayan köpeklerdir, seçimleri buna göre yapılıyor. Bu nedenle sokak köpekleri ile karşılaşıldığında genel olarak diğer köpekler bu köpeklerin bir tehdit olmadığı anlıyorlar ve sizi rahat bırakıyorlar.

Fakat yine de bir tedbir olarak, zarar vermeyen bir aparat kullanıyoruz (köpek kovar) ve dernek karşılıyor. Bunun da yanınızda bulunmasını istiyoruz sizden. Nasıl çalışıyor? Bizim duyamadığımız bir frekans köpekleri rahatsız ediyor onlarda uzaklaşıyorlar. genellikle ev köpekleri bundan etkilenmiyor çünkü mikrodalga gibi ev aletleri de aynı frekansları yaydığı için ev köpekleri buna alışıklar ve rahatsız olmuyorlar.

Bir başka yaptığımız çözüm de eğer günlük kullandığınız rotalar tehditkar çok sokak köpeklerinin alanı içerisindeyse rotanızı değiştiriyoruz.

Kesinlikle evin içerisinde yaşamak zorunda. Evin bir bireyi olarak davranılmazsa görevini başarı ile tamamlayamaz. Bahçe ve balkon kabul edilmiyor . Bu nedenle köpek alabilmeniz için ev sahibiniz ile konuşmanız şartlarımızdan bir başkası.

İlk olarak meclis de bekleyen bir yasa tasarımız var, rehber köpeklerin toplu taşımaya binebilmeleri, sizinle cafe ve restoranlara girebilmeleri için. Ayağınızın altında yatıyorlar ve saatlerce yatabilmek için eğitiliyorlar.