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Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Dijital gözlükle üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edilen teknolojinin adı nedir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. Bugün ise saat 12.30'da düzenlenecek olan Hadi için ödül 30 bin lira olarak duyuruldu. 24 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 24 ARALIK
hadi bugün Garanti Bankası'nın katkılarıyla 12.30'da!
Ödül Garanti Bankası’ndan 30.000 TL Günümüzün akıllı cihazları ve teknolojileriyle birçok şeyi olduğumuz yerde denemek mümkün. Bugünkü ipucumuz da oturduğumuz yerden binlerce farklı ortama girebileceğimiz bir teknolojiyle ilgili. Dijital bir gözlük takıp üç boyutlu sanal bir dünyada hareket edebildiğiniz teknolojinin adı nedir?
HADİ İPUCU CEVABI: SANAL GERÇEKLİK
SANAL GERÇEKLİK NEDİR?
Sanal gerçeklik, insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş ortama verilen isimdir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır.
SANALLIK FELSEFESİ
Latincedeki virtualis kökeninden gelen sanallık, kavram olarak var olmayan ancak sanrılarla var olduğu kabul edilen şeyler için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun karşılığını sanal olarak belirlediği, gerçekte var olmayan kavramlar, olgular ve mekanlar için kullanılır. Terimin kökü 'sanmak' fiilinden gelmektedir. Dolayısıyla sanal bir kavram gerçek ya da var olan değildir. Ancak yine de gerçeğin karşıtı da; yani sahte ya da yanlış da değildir.
Buradan yola çıkarak sanal gerçeklik kavramının gerçek dışı bir yaşam formu olduğu da düşünülemez. Aksine terimden gerçek yaşamın uç noktalarının sanal bir gerçeklik üstünde birbirine dokunduğu ortam algılanmalıdır.
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