Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 22.0'daki bu geceye özel Hadi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Kuzey Yarım Küre'de en uzun geceyi yaşayacağımız 21 Aralık'ta Güneş ışınları nereye dik gelir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. Bu akşam ise saat 22.00'de Hadi düzenleniyor. 20 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 20 ARALIK

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En uzun gecenin keyfini şöyle güzel bir çay ve hadi eşliğinde çıkarmaya hazır mıyız? Bu geceki ipucumuz adını Oğlak Burcu'nu simgeleyen günden alan bir coğrafi terimle alakalı. Kuzey Yarım Küre'de en uzun geceyi yaşayacağımız 21 Aralık'ta Güneş ışınları nereye dik gelir?

HADİ İPUCU CEVABI: OĞLAK DÖNENCESİ

OĞLAK DÖNENCESİ NEDİR?

Oğlak Dönencesi, yeryüzünün güney yarım küresinde Ekvator'un 23° 27' güneyinden geçtiği varsayılan enlemdir.

21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi ne dik gelir. Buna bağlı olarak:

- Kuzey yarımkürede kış mevsimi güney yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanır.

- Bir noktanın güneyine doğru gidildikçe gündüzlerin süresi artar gecelerin süresi ise kısalır.

- Güney yarımkürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede ise tam tersidir.

- Oğlak dönencesine güneş ışınları dik açıyla geldiği için gölge boyu sıfırdır.

- Bu tarihten sonra güneşin dik açısı kuzeye doğru kaymaya başlar.

- Bu tarihten sonra Güney yarımkürede gündüzler kısalmaya geceler ise uzamaya başlar.

- 21 Mart günü ise dik açı artık 0° enlemi olan ekvator üzerindedir.

Oğlak Dönencesi'nin üzerinden geçtiği ülkeler, doğudan batıya sırasıyla, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Şili, Polinezya, Melanezya, Avustralya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Botsvana ile Namibya'dır.