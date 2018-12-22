Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Film Gecesi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. Bu akşam ise saat 20.30'da düzenlenecek olan Hadi Fil Gecesi'nde ödül 30 bin lira olarak duyuruldu. 22 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 22 ARALIK

Hadi TV+ Film Gecesi için ipucun Suicide Squad filminden geliyor! Dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun? Yarışma öncesi izlemek isteyenler için Suicide Squad TV+ film kategorisinde!

HADİ İPUCU CEVABI: Floyd Lawton / Deadshot, Joker, Harleen Quinzel / Harley Quinn, Rick Flag, Amanda Waller, George "Digger" Harkness / Boomerang, Jay Hernandez, Chato Santana / El Diablo, Waylon Jones / Killer Croc, Griggs, GQ Edwards.

SUICIDE SQUAD HAKKINDA

Suicide Squad: Gerçek Kötüler, DC Comics'in aynı adlı antikahraman takımından uyarlanan Amerikan süper kahraman filmi. Film DC Extended Universe'in geliştirdiği üçüncü yapım. David Ayer tarafından yazıp yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Cara Delevingne ve Scott Eastwood yer alıyor.

Şubat 2009 itibarıyla Suicide Squad filmi Warner Bros. tarafından geliştirildi. Ayer filmi yazıp yönetmek için Eylül 2014'de imzayı attı ve Ekim'de oyuncu seçme süreci başladı. Temel çekimler 13 Nisan 2015 tarihinde Toronto, Ontario, Kanada'da başladı ve ek çekimler Chicago, Illinois'te yapıldı ve o yılın Ağustos ayında sona erdi. Film 2D, 3D ve IMAX 3D olarak 5 Ağustos 2016'da vizyona girdi.

Özellikle Margot Robbie'nin performansı övülmesine rağmen eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alan film dünya çapında 745 milyon $'ın üstünde hasılat elde etti. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisinde ödül kazandı.