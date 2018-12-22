22 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30'daki Film Gecesi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. Bu akşam ise saat 20.30'da düzenlenecek olan Hadi Fil Gecesi'nde ödül 30 bin lira olarak duyuruldu. 22 Aralık Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 22 ARALIK
Hadi TV+ Film Gecesi için ipucun Suicide Squad filminden geliyor! Dünyanın en kötü kahramanları olan bu efsane karakterleri tanıyor musun? Yarışma öncesi izlemek isteyenler için Suicide Squad TV+ film kategorisinde!
HADİ İPUCU CEVABI: Floyd Lawton / Deadshot, Joker, Harleen Quinzel / Harley Quinn, Rick Flag, Amanda Waller, George "Digger" Harkness / Boomerang, Jay Hernandez, Chato Santana / El Diablo, Waylon Jones / Killer Croc, Griggs, GQ Edwards.
SUICIDE SQUAD HAKKINDA
Suicide Squad: Gerçek Kötüler, DC Comics'in aynı adlı antikahraman takımından uyarlanan Amerikan süper kahraman filmi. Film DC Extended Universe'in geliştirdiği üçüncü yapım. David Ayer tarafından yazıp yönetilen filmin oyuncu kadrosunda Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Cara Delevingne ve Scott Eastwood yer alıyor.
Şubat 2009 itibarıyla Suicide Squad filmi Warner Bros. tarafından geliştirildi. Ayer filmi yazıp yönetmek için Eylül 2014'de imzayı attı ve Ekim'de oyuncu seçme süreci başladı. Temel çekimler 13 Nisan 2015 tarihinde Toronto, Ontario, Kanada'da başladı ve ek çekimler Chicago, Illinois'te yapıldı ve o yılın Ağustos ayında sona erdi. Film 2D, 3D ve IMAX 3D olarak 5 Ağustos 2016'da vizyona girdi.
Özellikle Margot Robbie'nin performansı övülmesine rağmen eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alan film dünya çapında 745 milyon $'ın üstünde hasılat elde etti. 89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisinde ödül kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!