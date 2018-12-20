Hadi ipucu 20 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün öğlen saat 12.30'daki Hadi ipucu olarak matematik terimlerinden yüzdelik ibaresi işaret edildi. Hadi ipucu 20 Aralık sorusu ise; "Yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?"

HADİ İPUCU SORUSU 20 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi bugün 12:30'da

1Hadi İpucu; Hadi, Tekzen’in katkılarıyla 12.30’da başlıyor ve ipucumuz dekorasyonu çok seven, ev alışverişi yapmadan duramayan hadiciler için geliyor. Vücudumuzun baş kısmındaki bir bölümle de eş sesli olan; Kesinlikle, kuşkusuz, tamamı anlamlarına gelen ve matematik derslerinden de hatırlayacağımız yüzde ibaresinin devamı olan sayı kaçtır?" denildi.

Ödül ise 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: %100

Yüzde cinsinden sayı vermek aslında bir tam bütünden az olan bir şeyi basit kesir olarak söylemektir. Yani yüz eşit parçaya bölündüğü var sayılan bir olgunun veya cismin kaç parçasıyla işimiz olduğunu gösterir. Bu bisikletin %40’ı bizim dendiğinde örneğin o bisikletin fiyatı 100 TL ise 40 TL’si bunu söyleyen kişi tarafından verilmiş demektir.

Yüzdenin kullanım alanı çok geniştir. Derslerde, ekonomide, borsada, parada, eğitimde, malda ve mülkte yüzdelik kavramına sıkça başvurulur. Yüzde simgesi ise "%" şeklindedir.