17 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Ailece bugün 19.30'daki yarışması için ipucu sorusunu Instagram'dan, "1881-1973 yılları arasında yaşamış ve öğrencilik yıllarında 4 rakamı ile ilgili ilginç sorunlar yaşamış ünlü bir ressam hakkında. Yaptığı büyük eserler sayesinde sanat tarihinde önemli yer edinen, hayal gücü oldukça geniş olan bu öğrencinin kim olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Peki modern dönemin en büyük eserlerinden biri olan Guernica'yı göreniniz var mı?" diye soruldu. Hadi Ailece bugün 19.30'da Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanacak. İşte Hadi ipucu cevabı

HADİ İPUCU CEVABI

17 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: PABLO PICASSO

Ödül ise: 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU: GUERNICA TABLOSUNU KİM YAPMIŞTIR?

Guernica, Pablo Picasso tarafından 1937'de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur. Saldırı sırasında 250 ila 1.600 kişi hayatını kaybetmiş, çok daha fazla sayıda kişi de yaralanmıştı.

İspanyol hükümeti, Paris'teki 1937 Dünya Fuarı kapsamındaki Modern Hayatta Sanat ve Teknik sergisinin İspanya'ya ayrılan bölümünde sergilenmek üzere, Pablo Picasso'ya büyük bir duvar resmi sipariş etti. O sırada gerçekleşen hava saldırısından etkilenen Picasso, saldırıdan sonraki 15 gün içinde bu duvar resmini tamamladı. Tablo ufak bir dünya turu kapsamında çeşitli ülkelerde sergilendi ve beğeni topladı. Böylece İspanya'daki iç savaşa diğer ülkelerin ilgisi de çekilmiş oldu. Guernica, savaş trajedilerinin ve savaşın bireyler üzerindeki acı verici etkilerinin bir özetidir. Tablo zaman içinde, savaşın yarattığı trajedilerin anımsatıcısı, savaş karşıtı ve barış yanlısı düşüncelerin sembolü haline gelmiştir.

Guernica, yaklaşık 3,5 metre yükseklik ve 7,8 metre genişlik ile dikkat çekici büyüklükte, tuval üzerine sadece siyah ve beyaz renklerde yağlı boya ile yapılmış bir resimdir. Picasso bu resimdeki amacı, kendi dönemindeki Kazimir Maleviç vb. bazı ressamların yaptığı gibi, gerçekleri temsil etmeyecek bir soyutlamaya ulaşmak değildi. Tabloda, ölüm, şiddet, gaddarlık ve çaresizlik sahneleri, bunların asıl sebebi gösterilmeksizin işlenmiştir. Tablonun siyah beyaz oluşuyla, o dönemdeki gazetelerde yayımlanan fotoğraflara yakınlık sağlanmış, ayrıca savaşın yarattığı cansızlık vurgulanmıştır.

Guernica'da, acı çeken insanlar ve hayvanlar ile kaos içindeki yıkılmış binalar betimlenmiştir.

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