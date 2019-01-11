Sevilerek takip edilen Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugün öğlen yayınlanacak olan yarışmasının sorusunu Instagram hesabından paylaştı; Edebiyatsever hadicilerin tanıyacağı bir Rus yazardan geliyor sorumuz... Dönemi için "İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır" sözünü söyleyen ve aslında bu sözle günümüze de ışık tutan Rus yazar kimdir? En önemli Eseri’nin de Ölü Canlar olduğunu hatırlatalım..." şeklindeki ipucuyu takipçileri ile paylaştı. Hadi bugün yarışmasında Müge Boz, bir hadici ile yarışmayı sunacak. 12 soruyu bilen takipçilerine ise 6.000 TL değerindeki para ödülünü takipçileri ile paylaştıracak.

HADİ İPUCU CEVABI

11 Ocak Hadi ipucu cevabı: "İnsanın her şeyden bezmesi modern bir hastalıktır" sözünü Nikolay Vasilyeviç Gogol söylemiştir. Ölü Canlar kitabı Rus yazara aittir.

HADİ İPUCU SORUSU: ÖLÜ CANLAR KİTABININ YAZARI KİMDİR?

Konusuna değinmeden önce belirtelim: Ölü Canlar; Ukrayna asıllı Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından yazılmıştır.

İlk baskısı 1842 yılında yayımlanan eserde ana karakterler üzerinden Rusya’nın feodal yapısında meydana gelen yozlaşmalar, adaletsizlikler ve perde arkasında kalan sahtekarlıklar anlatılmaktadır.

Söylenen odur ki Gogol’un kitabı yazmaya başlarkenki niyeti eseri 3 cilt halinde yazmaktır. İlk cildi cehennemi anlatmak için yazan Gogol; ikinci ciltte ve üçüncü ciltte cenneti anlatmaya niyetlense de gerçek anlamda yaabildiği tek cilt birincisi olmuştur.

İlk ciltte anlatılan olay örgüsü ise şu şekildedir: Çiçikov; feodal Rusya’da yaşayan zengin bir isimdir. Roman boyunca köy köy dolaşıp yasalara göre alınıp-satılabilir konumda olan köylü köleleri satın alan baş kahraman, bu yönü itibariyle itibariyle iyi kalpli bir zengin olarak gözükmektedir.

Fakat Çiçikov’un kendisini kötüymüş gibi yansıtabilecek bir yönü vardır ki; köy sahiplerinden aldığı köleler ölmüş olanlardır. O zamanın Rusya’sında bu kölelerin “can” olarak adlandırılması da kitabın isminin “Ölü Canlar” olmasının sebebidir.

Peki Çiçikov neden böyle bir yol seçmektedir? Neden köy köy gezerek parasını böyle çar çur etmektedir? Bu kısımla ilgili daha fazla spoiler vermeyelim ve okurlarımızı kitabı okumaya davet edelim.

Yazıldığı dönemde Rusya’nın kanayan yaralarına başarıyla ışık tutan ve geniş bir kitlenin duygularına tercüman olan bu eser; aslında böyle bitmeyecektir: İlk başlarda Gogol’un planladığına göre; ilk ciltte bir dolandırıcı gibi hareket eden Çiçikov; ikinci ciltte ıslah olacak; iyi kalpli ve ahlaklı bir insana dönüşecektir. Hatta yazar Gogol; ikinci cildin de önemli bir kısmını tamamlamış ve yayımlanmasına son bir iki düzeltme kalmıştır. Fakat ne yazık ki tam bu esnada bir sanatçı bunalımı geçirmiş ve tüm yazdıklarını yakmıştır. Sonradan eski yazdıklarını tamamlamaya çalışsa da bu zoraki yazmalar yakılanın yerini tutmamış ve Ölü Canlar bugün bildiğimiz haliyle var olmuştur.

Bu da Ölü Canlar’ın tamamlanmamış roman olmasının hikayesidir.