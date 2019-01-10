Büyük bir ilgi ile takip edilen Hadi ipucu sorusunun cevabu belli oldu. Hadi bugün öğlen yarışmasında çıkacak olan sorusunu Instagram'dan paylaşarak, "Çiğ köfte yapılırken bulgurun şişmemesi için özellikle yaz aylarında çiğ köftenin içine ne konulur?" dedi. Hadi bugün saat 12.30'da başlayacak olan yarışmasında 20.000 TL değerindeki para ödülünü 12 soruyu doğru bilen takipçileri arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

10 Ocak Hadi 12.30 ipucu cevabı: Buz

HADİ İPUCU SORUSU: ÇİĞ KÖFTE ŞİŞMEMESİ İÇİN İÇİNE NE KONULUR?

Malzemeler,

Yarım kilo ince bulgur

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı toz biber

Yarım yemek kaşığı acı isot

1 Demet Maydanoz

Çiğ köftenin hazırlanışı

Çiğköfte hazırlamak için özel olarak satılan çiğköfte tepsisinin içine bulguru ve salçayı ilav ederek güzelce yoğurun. Yumuşak bir kıvama geldikten sonra azar azar su koyarak yoğurma işlemine devam edin.

Bulgur içerisine çok fazla su koyduğunuz da bulgurlar şişerek istediğiniz tadı vermeyecektir buna dikkat etmelisiniz.

Bulgurlar salça rengine döndükten sonra içerisine tuz , pul biber, maydanoz,sıvı yağ , isot ve biber salçasını ilave ettikten sonra karıştırarak yoğuralım.

Bulgur kurursa eğer az miktarda su ile yumuşatabilirsiniz. Yoğurma işlemi sizi yoracağından yavaş bir şekilde yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Bulgurlar iyice yumuşadıktan sonra içine maydanoz ve ince doğranmış soğanları ilave ederek soğanlar kaybolana kadar yoğurun.

Soğanları mutfak robotu veya blendır ile doğramayın. İnce uçlu bir bıçak ile tahta üzerinde çok rahat bir şekilde ince ince doğrayabilirsiniz.

Soğanın suyu çiğköfteye acı bir tat vereceği için el ile kestiğinizde soğanların suyu çok fazla çıkmayacaktır.

Çiğköfte içinde bulunan soğanlar gözden tam anlamıyla kaybolduktan sonra hazır olacaktır.

Küçük parçalar kopartarak avuç içiniz ile sıkarak servis tabağına alabilirsiniz.

Soğuk ayran ile birlikte servis edebilirsiniz.