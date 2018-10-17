17 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Hadi ipucu 17 Ekim saat 20.30 yarışması öncesi Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Hadi ipucu olarak paylaşılan soru ve cevabı Hadi yarışmasına katılacak yarışmacılar tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; 17 Ekim Hadi ipucu sorusu ve Hadi 17 Ekim ipucu sorusunun yanıtı ne? İşte merak edilen soruların cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 17 EKİM (20.30) YARIŞMASI
Hadi ipucu sorusu 17 Ekim saat 20.30'da yapılacak. Yarışma öncesi Hadi ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından Hadi yarışmacıları ile paylaşıldı.
İşte 17 Ekim Hadi ipucu sorusu:
Sevgili Hadiciler biliyorsunuz Çarşamba akşamları zor yarışmamız var. Bu hafta bu zorlu yarışa ek olarak 5 soru daha ekledik ve 20 zor soruyla karşınızdayız. O zaman ipucumuz gelsin. Nuri Bilge Ceylan'ı hepimiz duymuşuzdur. Peki 2008 yılında Cannes Film Festivali'nde ''En İyi Yönetmen'' ödülünü hangi filmiyle kazanmıştır biliyor muyuz?
HADİ İPUCU CEVABI: ÜÇ MAYMUN!
Üç Maymun, 2008 Türkiye - Fransa - İtalya ortak yapımı Nuri Bilge Ceylan filmidir. Yönetmenin Uzak ve İklimler'den sonra Cannes Film Festivali'nin yarışmalı bölümüne kabul edilen üçüncü, toplamda ise beşinci uzun metrajlı filmidir.
Başrollerini Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve Ercan Kesal'ın paylaştığı film, küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatır. Filmin adı da, acı ve sorumluluklardan, gerçeği görmeyerek, duymayarak ve gerçekler hakkında konuşmayarak kaçmaya çalışan karakterlere göndermedir.
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