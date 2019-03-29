Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 29 Mart Hadi ipucu cevabı Instagram'dan yayınlandı. Hadi'nin bugünkü sorusu, "Şüphesiz ki basketbol deyince çoğumuzun aklına ilk gelen isim Michael Jordan’dır. Bugünkü ipucumuz da oybirliği ile tüm zamanların en büyük basketbolcusu seçilen bu kişi hakkında. Sizce Michael Jordan basketbol kariyeri boyunca NBA'da kaç kez şampiyonluk yaşamıştır?" diye soruldu. Hadi 20.30'da 10.000 TL değerindeki ödülü tüm soruları bilen takipçileri arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

29 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı: 6 KEZ

HADİ İPUCU SORUSU: MICHAEL JORDAN NBA'DA KAÇ KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTIR?

Kişisel başarıları arasında 5 kez MVP ödülü aldı ve 10 kez All-NBA Takımı ilk beş kadrosunda yer aldı. 9 kez NBA En İyi Savunma Kadrosu ilk beşinde, 14 kez NBA All-Star maçında ve 3 kez ise NBA All-Star maçı en değerli oyuncusu başarısı kazandı. İstatistiklerde 10 kez ligin en çok sayı atan oyuncusu, 3 kez top çalma birincisi oldu. Bunların dışında 6 kez NBA Finalleri MVP Ödülü aldı ve 1988 yılında NBA Yılın Defans Oyuncusu ödülü kazandı. Halen 30.12 sayı ortalaması ile NBA'in normal sezondaki, 33.4 sayı ile de play-off'ların en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncusudur. 1999'da, ESPN tarafından 20. yüzyıldaki Kuzey Amerika'nın en büyük sporcusu ilan edildi. Associated Press ise Babe Ruth'un ardından yüzyılın en başarılı ikinci sporcusu olarak açıkladı.

29 MART HADİ İPUCU CEVABI SPOR GECESİ INSTAGRAM'DAN YAYINLANMIŞTIR.