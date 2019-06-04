04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
4 Haziran Hadi ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Hadi Müzik Gecesi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz bir pop ve rock müzik grubumuz ile ilgili sevgili hadiciler. 1984 yılında çıkardıkları “Ele Güne Karşı Yapayalnız” ile müzik hayatlarına başlayan grubun son albümü 2017 yılında çıkmıştı. Bu albümün ismini biliyor musunuz?" diye yayınlandı. Hadi bu akşam Müzik Gecesi ile yarışmacılarının karşısına çıkacak. İşte Hadi ipucu cevabı
HADİ İPUCU SORUSU
1984 yılında çıkardıkları “Ele Güne Karşı Yapayalnız” ile müzik hayatlarına başlayan grubun adı nedir?
HADİ İPUCU CEVABI: MFÖ
Ele Güne Karşı Yapayalnız, 1984 yılında yayınlanan MFÖ albümü. Grubun ilk albümüdür. Bir ilk albüm olmasına rağmen haftalarca liste başı olan albüm, yıllar sonra da ilgi görmeye devam etti. Hürriyet Gazetesi tarafından Türk müziğinin de en iyi albümü seçildi.
1970'lerin sonunda bir üçlü olarak çalışmaya karar veren müzisyenler Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, tamamen kendi bestelerinden oluşan bir albüm yayınlamak için çalışmalara başladı. 1983 yılının ikinci yarısında şarkıların çoğu İstanbul Gelişim Orkestrası ile kaydedildi. Grup bu şarkılarla yapımcı Yeşil Giresunlu'ya gitti. Giresunlu, bu şarkıların tutmayacağını iddia edip albümü basmaya yanaşmasa da ısrarlar sonucu kararını değiştirdi.
Albümdeki bütün şarkılar Mazhar Alanson ve Fuat Güner tarafından besteledi ve birçoğu daha önce farklı şekillerde gün yüzüne çıkmıştı. Bu şarkılardan "Ele Güne Karşı" ve "Yalnızlık Ömür Boyu", aslen Fuat Güner tarafından Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu için bestelenmiş ve farklı sözlerle söylenmişti. Şarkılar daha sonra Mazhar Alanson'un yeni sözleri ile bilinen hallerine getirildi. "Güllerin İçinden" ilk olarak 1974 yılında çıkan Mazhar - Fuat albümü Türküz Türkü Çağırırız'da farklı bir düzenleme ile yayınlanmıştı. Bu şarkı ve "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da"da Erkan Oğur, perdesiz gitar sololarıyla gruba katkıda bulunmuştur. "Olmuyor Olamıyor" Fuat Güner tarafından "Ben" adıyla, "Ondan Şikayet Bundan Şikayet" ve "Sen ve Ben" Mazhar Alanson tarafından, "Bodrum" ise Mazhar ve Fuat tarafından TRT ekranlarında 1970'lerde yayınlanmıştı. Taner Öngür'ün mandolini ile eşlik ettiği "Bodrum" bu kaydı ile albüme alınmıştır.
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