27 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Ailece ipucu sorusunu, Gezegenler ve Dünya'ya uzaklıkları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? Yer benzeri ya da 'kaya' yapılı gezegenler sınıfına giren, adını Roma mitolojisinde tanrıların habercisi olarak bilinen, ticaret ve yolculuk tanrısından alan bir gezegenin adını soruyoruz size. Çıplak gözle de izlenmesi mümkün bu gezegen Güneş'e en yakın olan desek?" şeklinde Instagram hesabından yayınlandı. Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu yaptığı Hadi Ailece ipucu sorusu cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU CEVABI

27 Mart Hadi ipucu cevabı: MERKÜR

HADİ İPUCU SORUSU: GÜNEŞE EN YAKIN GEZEGEN HANGİSİDİR?

Merkür Güneş Sistemi'ndeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegen.[a] Yaklaşık 88 Dünya gününe eşit yörünge süresi ile Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Dünya'dan bakıldığında, kendi yörüngesi etrafında 116 günde hareket ettiği görünür. Bilinen hiç doğal uydusu yoktur. Adını tanrıların habercisi Roma tanrısı Merkür'den alır.

Neredeyse ısıyı koruyacak bir atmosferi olmamasından dolayı, Merkür'ün yüzey sıcaklığı Güneş Sistemi'ndeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla günlük olarak değişir. Bazı ekvatoral bölgelerde gece 100 K (-173 °C; -280 °F)'den gündüz 700 K (427 °C; 800 °F)'e kadar değişir. Kutuplar sürekli olarak 180 K (-93 °C; -136 °F)'in altındadır. Merkür'ün ekseni Güneş Sistemi'ndeki en küçük (yaklaşık derecenin 1⁄30'i) eksen eğikliğidir. Ancak Merkür'ün dış merkezliği Güneş Sistemi'ndeki bilinen tüm gezegenlerinkinden büyüktür.[a] Günötede Güneş'e günberide olduğundan 1.5 kat daha uzaktır. Merkür'ün yüzeyi aşırı derecede kraterlidir ve görünüm olarak Ay'a benzer. Bu milyarlarca yıldır jeolojik olarak etkin olmadığını gösterir.

Merkür, Güneş ile 3:2 rezonansta gelgitsel ya da çekimsel kilitlidir[1] ve Güneş Sistemi'nde eşsiz bir yörüngede döner. Duran yıldızlara göre, Güneş etrafındaki her iki devrine karşılık kendi ekseninde tam olarak üç defa döndüğü görülür.[b][2] Güneş'ten görüldüğü gibi yörünge hareketi ile dönen bir gözlemci çerçevesi içerisinde, sadece her iki Merkür yılında bir dönüyormuş gibi görünür.

Merkür Güneş etrafında Dünya'nın yörüngesinden içerde (Venüs'te olduğu gibi) döndüğü için, Dünya'nın gökyüzünde sabahları ya da akşamları gözükebilir ancak gecenin yarısında gözükemez. Ayrıca Venüs ve Ay'da da olduğu gibi Dünya'ya göre kendi yörüngesi etrafında hareket etmesinin aşamaları tam aralıkla izlenir. Merkür Dünya'dan bakıldığında parlak bir nesne olarak görülür. Buna rağmen Güneş'e olan yakınlığı nedeniyle Venüs'ten görünmesine göre daha zor görünür. İki uzay aracı Merkür'ü ziyaret etti: Mariner 10 1970'lerde uçarak geçti; ve MESSENGER 2004'te fırlatıldı, 30 Nisan 2015'te yakıtını tüketmeden ve gezegen yüzeyine çarpmadan önce 4 yıl boyunca Merkür'ün yörüngesinde 4.000'in üzerinde dönüş yaptı

27 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR. HADİ JOKER KODU HENÜZ YAYINLANMAMIŞTIR.