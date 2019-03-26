26 Mart Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi Magazin ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuzda Fransa'nın yeni moda ve sanat dergisi 7000 Magazin'in Mart sayısına kapak olan oyuncumuzu soruyoruz. Bu derginin kapağında aynı zamanda dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci de var desek?" şeklinde yayınlandı.

HADİ İPUCU CEVABI

26 Mart Hadi ipucu cevabı: BELÇİM BİLGİN

HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU: 7000 MAGAZİN MART SAYISI KAPAĞI

Oyuncu Belçim Bilgin, Fransa'nın yeni moda ve sanat dergisi 7000 Magazin'in Mart sayısına kapak oldu. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ralph Wenig'e verdiği pozlarla sanatsal bir çalışmaya imza atan Bilgin, profesyonel modellere taş çıkardı. Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci ile birlikte kapak olduğu dergi çekimlerinde ilgi odağı oldu. Derginin Paris Intercontinental Hotel'de düzenlenen gecesine ise Seda Sayan ve Murat Atik gibi ünlüler de katıldı. Gecede Belçim Bilgin, Monica Bellucci ile kırmızı halıda basına poz verdi.

26 MART 13.15 HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU YAYINLANMIŞTIR!