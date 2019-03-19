Hadi Magazin ipucu 19 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda Türkiye'yi kim temsil etti? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 13.15'de oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ MAGAZİN İPUCU SORUSU 19 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 13.15'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 19 MART CEVABI: BERFU YILDIZ

Berfu Yıldız, 1995 yılı İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yıldız, sosyal medya hesabını gizli tutuyor. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.