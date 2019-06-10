10 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusunu Instragram hesabından takipçilerine, "internet alışverişlerinizde size kolaylık sağlayacak bir özellik ile ilgili sevgili hadiciler. Bu yöntem sayesinde müşteriler, kayıtlı kredi kartları dışında yeni bir kredi kartı ekleyerek de ödeme yapabilir. Bu sayede limiti yetmeyen veya geçerli olmayan kartları değiştirerek ödemenin çekileceği öncelikli kartı seçebilirler. Kayıtlı tüm kartlar ile ürün veya hizmet satın alımını sağlayan bu özelliğin ismi nedir sizce?" şeklinde paylaşıldı. Hadi bugün saat 12.30'da. İşte Hadi ipucu cevabı

HADİ İPUCU CEVABI: Çoklu Kredi Kartı Kaydetme Özelliği

1 Kullanıcı en fazla 3 adet kart ekleyebilir.

Kullanıcı tekrarlayan ödemelerinin çekileceği kartını Öncelikli Kart olarak tanımlayabilir.

Kullanıcı öncelikli kredi kartını geçerli başka bir kart ile değiştirebilir.

Kullanıcı eklediği kredi kartını öncelikli kartı değil ise silebilir. Öncelikli kartlar silinemez.

Eklenen kartlar (Banka Adı – Hesap No son 4 Hane ) adıyla kaydedilir. Böylece kartlarını birbirinden ayırt edebilir. (ör:Akbank Axcess – 1466)

Sadece kredi kartı özelliği olan kartlar kaydedilebilir. Debit kartlarda kaydetme özelliği yoktur.

Tekrarlayan ödemeler için ilk önce öncelikli karttan çekim denenir, başarılı olmaması durumunda sırasıyla kayıtlı diğer kartlardan çekim denenir.