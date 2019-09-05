Hadi ipucu 5 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 EYLÜL CEVABI: ANTİFRİZ

0 derece ve altında radyatör suyuna katılarak suyun donmasını önleyen kimyasal madde. Antifriz daha çok otomobil motorlarında kullanılır. Bir alkol türevi olan etilen glikol (etandiol) iyi bir antifrizdir. Antifriz radyatörü ve soğutma sistemini pas ve korozyondan korumak amacıyla da kullanılmaktadır.