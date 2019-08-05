Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Türkiye'nin en büyük limanına sahip olan ilimiz neresidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 5 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 5 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 5 AĞUSTOS CEVABI:MERSİN

Mersin Limanı, Türkiye`nin en büyük limanıdır.

1841 yılında ufak bir balıkçı köyü olan Mersin; 1850 yılında Bucak ve 1865 yılında ilçe olmuştur. 1860 yılından itibaren iskele inşası önem kazanan ilçede 1886 yılında Adana-Mersin Demiryolunun da açılmasıyla gelen - giden gemi sayısında bir artış meydana gelmiş ve bu gemilerin tahmil - tahliyesi için daha süratli çalışma imkânları aranarak, Mersin Belediyesi tarafından önce (Taş İskelesi),daha sonra (Gümrük İskelesi) inşa edilmiştir.