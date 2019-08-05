Limit hatası aldıysanız veya limitinizin yetmeyeceğini düşünüyorsanız, diğer kredi kartınızı da kullanarak yeterli limite ulaşabilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.

Örneğin; 1.000 TL ve 500 TL limitli 2 farklı kredi kartını birleştirerek 1.500 TL’lik bir ödeme için kullanabilirsiniz.