Hadi ipucu 4 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Eski Roma'da, arenada dövüşten kişilere ne ad verilirdi? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 4 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 4 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 4 EYLÜL CEVABI: GLADYATÖR