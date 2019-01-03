03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi Yarışması Uygulaması Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugünkü sorusunun cevabını Instagram hesabından, "Bugünkü ipucumuz Poke topundan çıkıyor! İpucunu şimdiden yakaladın değil mi sevgili hadici? Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir biliyor muyuz?" diye sordu. Hadi bu akşam saat 20.30'da yayınlanacak olan yarışmasında 10.000 TL değerindeki ödülü tüm soruları bilen takipçileri arasında bölüştürecek.
HADİ İPUCU CEVABI
3 Ocak Hadi ipucu: Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakterinin adı Ash Ketchum'dur.
HADİ JOKER KODU
Hadi joker kodu yayınlanmamıştır
HADİ İPUCU SORUSU: ASH KETCHUM HAKKINDA
Ash Ketchum, Pokémon animesinin baş karakteridir. 1997'de ilk defa Japon ekranlarında yayınlanmış olan Seni Seçtim, Pokémon! adlı ilk bölümde de belirttiği üzere, memleketi Pallet Kasabası'nı, en büyük hayali Pokémon ustası olmak uğruna terk etmiş, yanında yalnızca Pikachu ile uzun soluklu bir serüvene başlamıştır. İlerleyen süreçte edindiği yol arkadaşları ve yakaladığı yeni Pokémon'ları ile yolculuğunda birbirinden farklı maceralara imza atmıştır. Güncel olarak Ash, 6 farklı bölgede 7 farklı Pokémon Ligi'ne katılmış, sayısız turnuvalarda yer almış, şu anda Alola bölgesinde eğitim görmektedir.
Ash'in Japonca adı Satoshi, Pokémon'un yaratıcısı olan Satoshi Tajiri'den gelmektedir. İngilizce soyadı, serinin ve ana seri oyunların sloganı olan "Gotta catch 'em all!" (Türkçe: Hepsini yakala) kalıbına yapılan kelime oyunundan gelmektedir. Farklı dublajlarda Sacha Ketchum (Fransa),Han Jiu (Kore),Askur Ketchum (İzlanda, sadece altyazılarda),Ali (Endonezya, yalnızca Kanto bölgesinde geçen bölümlerde),Ešas Kečiumas (Litvanya) olarak da geçmektedir.
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