Hadi ipucu 29 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; ABD'de düzenlenen yarışmada "En İyi Erkek Televizyon Yıldızı" ödülünü alan oyuncumuz kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 29 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 29 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 29 AĞUSTOS CEVABI: CAN YAMAN