Hadi Ak Yatırım Özel ipucu 27 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Hisse Senedi, Fon, VİOP gibi terimlerin kullanıldığı sektör hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 27 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 27 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 27 MART CEVABI: FİNANS SEKTÖRÜ

Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin ortak dalıdır.

Finans, varlıklara risklerine ve geri kazanım oranlarına göre değer kazanır. Finansal analiz ve kararlarda önemli bir etken paranın zamansal değeridir.