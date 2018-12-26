Hadi ipucu sorusu belli oldu. 26 Aralık saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Televizyonlarda 4K teknolojisi en az kaç piksellik çözünürlüğe sahiptir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 12:30’da!

"Ödül 10.000 TL,

4K görüntü teknolojisi sinemalarda ilk kez 2011 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Ardından projeksiyon cihazları ve televizyonlar bu teknolojiye uygun hale getirilmiş ve 4K yayınlar başlamıştır. İpucumuz da 4K teknolojisiyle ilgili. Televizyonlarda 4K teknolojisi en az kaç piksellik çözünürlükte görüntü kalitesine sahiptir?" denildi.

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HADİ İPUCU SORUSU CEVABI:

3840*2160

4K, bir çözünürlük terimidir. Bu terim çoğunlukla kameralarda ve ekran teknolojilerinde karşımıza çıkar. Örneğin son dönemde piyasada pek çok 4K video kaydı özelliği sunan kameralara sahip akıllı telefonlar ve 4K çözünürlük sunan akıllı televizyonlar görüyoruz.

4K, son dönemin en popüler ekran ve video çözünürlüğüdür. Tam diyaframda 4096x3112px olan bu çözünürlük, 1.32:1 oran ile yaklaşık 12.7 milyon piksel içerir. Piyasadaki akıllı televizyonların büyük çoğunluğu ise UltraHD olarak tanımlanan 3840x2160px çözünürlüğü sunar.

4K açılımı nedir?

“K” harfi, bin kelimesinin ya da x1000 ifadesinin yerine rakamların yanına getirilen bir harftir. Buna bir diğer örnek ise milyon kelimesini yada x1000000 ifadesini kısaltmak için büyük “M” harfinin rakamların sonuna eklenmesi olarak gsterilebilir. Bu durumun en güzel örnekleri ise sosyal ağlarda karşımıza çıkıyor. Örneğin 100 bin takipçi yerine 100K takipçi, yada 2 milyon beğeni yerine 2M beğeni ifadesini pek çok sosyal ağda görüyoruz.

4K çözünürlükte de aynı şekilde K harfi bin kelimesini kısaltmak için kullanılır. Yani burada söylenilmek istenen 4 bindir. Peki, neden mi 4 bin? Çünkü 4K çözünürlük yaklaşık olarak 4000 pikselden oluşur. Bu nedenle 4 bin pikselden oluşan çözünürlük yerine, 4K çözünürlük tanımı kullanılır.