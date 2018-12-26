Hadi ipucu sorusu belli oldu. 26 Aralık saat 21.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Bitkilerin havada uçuşan uzun ve ince tüylü tohumuna ne ad verilir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 21:30’da!

Hadi ipucu; Bu akşamın ipucu bitkiler dünyasından geliyor! Bitkiler, polenlerinin etrafa uçuşması ile çoğalabiliyorlar. Peki bu durumdan bağımsız olarak, bazı bitkilerin havada uçuşan uzun ve ince tüylü tohumuna ne ad verildiğini biliyor musun?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: ŞEYTAN ARABASI

Bazı bitkilerin havada uçuşan uzun ve ince tüylü tohumuna Şeytan Arabası ismi verilir.