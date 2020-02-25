Hadi ipucu 25 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Kruvazör" hangi tür bir taşıttır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 25 Şubat sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 25 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 25 ŞUBAT CEVABI: DENİZ TAŞITI