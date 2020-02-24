Hadi ipucu 24 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Preveze" günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 24 Şubat sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 24 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 24 ŞUBAT CEVABI: PREVEZE