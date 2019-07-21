Hadi 21 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak, " Bugünkü ipucumuz yedi sezon süren bir dönemin popüler drama dizisi "Mad Men" ile ilgili sevgili hadiciler. 1960'lar Amerikası'nda geçen dizi sizce hangi sektörde yaşanan rekabeti ve olayları anlatıyordu?" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 21 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 TEMMUZ

Hadi resmi Instagram adresi üzerinden ipucu yayınlandı. Yapılan duyuru ise

Hadi ipucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise henüz belli olmadı.

HADİ İPUCU SORUSU 21 TEMMUZ CEVABI: REKLAM

Mad Men, Matthew Weiner tarafından yaratılan Amerikan televizyon drama dizisi. Yapımcılığı Lionsgate Television tarafından üstlenilen dizi, ABD ve Kanada'da kablolu yayın kanallarından AMC tarafından gösterilmektedir. 19 Temmuz 2007 tarihinde başlayan dizi, 7 sezon toplamda 92 bölüm ile 17 Mayıs 2015 tarihinde ekranlara veda etmiştir.