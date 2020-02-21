Hadi ipucu 21 Şubat sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; "Asmalı Konak" ve "Çemberim Gül Oya" dizilerinin yönetmeni kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 21 Şubat sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 ŞUBAT CEVABI: ÇAĞAN IRMAK