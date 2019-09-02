Hadi ipucu 2 Eylül sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; " İslamabad hangi ülkenin başkentidir? " sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 2 Eylül sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 2 EYLÜL

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 2 EYLÜL CEVABI: PAKİSTAN